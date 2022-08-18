Новости последнего часа: Собянин поддержал поправки о контроле таксомоторных перевозок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поддержал поправки к положению о контроле в сфере таксомоторных перевозок в Москве. Об этом сообщил Дептранс.

В ближайшие три дня в Подмосковье будет повышенная опасность возникновения пожаров. Об этом заявили в МЧС.

Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля выросла до рекордных 8,9%. Такие данные предоставил Евростат.