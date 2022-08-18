В Москве создадут пешеходную зону от Ленинградского моста к Северному речному вокзалу

У москвичей появится новая точка притяжения. В городе планируют создать единую пешеходную набережную от Ленинградского моста до Северного речного вокзала.

Как сообщил Сергей Собянин, предстоит реализовать большой проект реорганизации Северного грузового порта. Его могут перенести на "полуостров" в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища. А на месте бывшей промзоны построить новый жилой квартал вместе с набережной, детскими садами, школами и всей необходимой инфраструктурой.

Проект позволит создать свыше 14 тысяч новых рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.