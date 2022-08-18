Собянин поддержал проведение XVI конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

Грант на проведение конкурса "Лучший книжный магазин Москвы" выделил Сергей Собянин. Мэр подписал соответствующее постановление.

Конкурс пройдет в октябре – ноябре. Принять участие в нем могут как обычные магазины, так и онлайн-площадки, торгующие электронными книгами. Соревноваться будут в трех номинациях – лучший магазин общего профиля, лучший магазин со специализированной литературой и лучший книготорговец столицы.

Правила участия можно найти на сайте mos.ru. Организаторы конкурса рассчитывают таким образом поддержать книготорговлю и популяризировать чтение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.