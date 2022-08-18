Собянин рассказал о реализации проекта "Мой район" в Отрадном, Северном и Южном Медведкове

Районы севера Москвы ждут серьезные перемены. Там появится новый пешеходный маршрут, протяженностью 20 километров. Он пройдет по парку Яуза от МКАД до Ростокинского акведука.

Как рассказал Сергей Собянин, по программе "Мой район" уже привели в порядок берега Яузы и ее притоков. Благоустроены территории вдоль Лазоревого, Чукотского и Тенистого проездов. Там сделали велодорожки, смотровые, детские и спортивные площадки.

Параллельно в районах Отрадное и Медведково обновляют поликлиники, школы и детские сады. Многие социальные объекты построены более полувека назад. Сейчас их приводят в соответствие с современными московскими стандартами. Обновляют помещения, завозят новое оборудование. Преображаются и жилые кварталы. Только в Южном Медведкове по программе реновации предстоит расселить 18 домов.

Также обновленные районы нуждаются в современной транспортной сети. Поэтому местные жители, а это почти 500 тысяч человек, ждут запуска Московского скоростного диаметра. Он позволит разгрузить северо-восточный участок МКАД, Осташковское шоссе и Осташковскую улицу, отметил мэр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.