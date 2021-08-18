Собянин поручил продолжить мониторинг территории города для борьбы с самостроем

Сергей Собянин распорядился продолжить мониторинг территории города для борьбы с самостроем.

По его словам, за 10 лет было выявлено 32 тысячи объектов самовольного строительства. Это порядка 10 миллионов квадратных метров. Из них почти половина была демонтирована за последние три года.

Яркий пример благоустройства – Чистые пруды. Мэр их посетил в 2016 году. 20 лет москвичи, терпели "шанхаи", которые были возведены, незаконную торговлю, огромное количество рекламы, которой все было завешано.

На освобождаемых от самовольных построек территориях появляются зоны отдыха – настоящие зеленые оазисы, пешеходные и велодорожки, Wi-Fi, современные детские и спортивные площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.