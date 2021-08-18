Собянин поручил продолжить борьбу с самовольным строительством в Москве

Сергей Собянин распорядился продолжить мониторинг территории города для борьбы с самостроем. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Там пояснили, что такие здания искажают архитектурный облик города и являются потенциально опасными для здоровья и жизни горожан, поскольку были построены без разрешительной документации и соблюдения норм и правил.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский рассказал, что было выявлено порядка 70 тысяч проблемных объектов недвижимости, из которых около 9 тысяч проблем связаны с вопросами самостроя.

"Мы внедрили получение данных с квадрокоптеров. Мы используем автоматизированный алгоритм поиска нарушений, и с прошлого года мы активно занимаемся получением информации посредством обрабатывания машины геоданных, посредством искусственного интеллекта", – сказал Овчинский.

Он отметил, что с 1 июля запустили автоматизированную систему категорирования рисков, которая позволяет обращать внимание на те объекты, которые имеют наибольший риск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.