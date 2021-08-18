Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем

14:15
Борьбу с самостроем необходимо продолжить. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.
По его словам, за 10 лет было выявлено 32 тысячи объектов самовольного строительства. Это порядка 10 миллионов квадратных метров. Из них почти половина была демонтирована за последние три года.
Яркий пример благоустройства – Чистые пруды. Мэр их посетил в 2016 году. 20 лет москвичи, терпели "шанхаи", которые были возведены, незаконную торговлю, огромное количество рекламы, которой все было завешано. На площади Мясницкие Ворота появились пешеходные и велосипедные дорожки, установили фонари, остановки с Wi-Fi и высадили новые деревья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: