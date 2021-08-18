Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем

Борьбу с самостроем необходимо продолжить. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

По его словам, за 10 лет было выявлено 32 тысячи объектов самовольного строительства. Это порядка 10 миллионов квадратных метров. Из них почти половина была демонтирована за последние три года.

Яркий пример благоустройства – Чистые пруды. Мэр их посетил в 2016 году. 20 лет москвичи, терпели "шанхаи", которые были возведены, незаконную торговлю, огромное количество рекламы, которой все было завешано. На площади Мясницкие Ворота появились пешеходные и велосипедные дорожки, установили фонари, остановки с Wi-Fi и высадили новые деревья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.