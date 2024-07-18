Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы

Ученики московских творческих школ в 2023/24 учебном году выступили на двух десятках зарубежных площадок. Молодые таланты покорили концертные залы в Китае, Нидерландах, Германии, США и других стран. Об успехах москвичей в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в детских школах искусств и других творческих образовательных учреждениях Москвы обучается примерно 100 тысяч ребят, и важнейшая часть образования – творческие конкурсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.