Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 20:00

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Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы

Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы

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Собянин: корпуса двух московских колледжей будут комплексно реконструированы

Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы

Ученики московских творческих школ в 2023/24 учебном году выступили на двух десятках зарубежных площадок. Молодые таланты покорили концертные залы в Китае, Нидерландах, Германии, США и других стран. Об успехах москвичей в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в детских школах искусств и других творческих образовательных учреждениях Москвы обучается примерно 100 тысяч ребят, и важнейшая часть образования – творческие конкурсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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