Новости часа: в столице появится порядка 7 тыс новых рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице появится порядка семи тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 35 миллионов рублей горожане направили нуждающимся через благотворительный сервис на mos.ru с начала 2024 года. Данный приводит портал мэра и правительства Москвы.

Интервалы движения поездов на БКЛ сократили на 10–15 секунд в часы пик, сообщил Дептранс.