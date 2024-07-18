Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 18:15

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Новости часа: в столице появится порядка 7 тыс новых рабочих мест

Новости часа: в столице появится порядка 7 тыс новых рабочих мест

Новости часа: в столице локализуют производство коммунальных машин в течение двух лет

Собянин: офсетные контракты позволяют гарантированно получать важную продукцию

Новости часа: корпуса двух колледжей на юге столицы будут модернизированы

Новости часа: грантовый фонд в сфере культуры и искусства увеличили до 12,37 млн руб

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Собянин: корпуса двух московских колледжей будут комплексно реконструированы

Собянин: корпуса двух московских колледжей будут комплексно реконструированы

Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице появится порядка семи тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 35 миллионов рублей горожане направили нуждающимся через благотворительный сервис на mos.ru с начала 2024 года. Данный приводит портал мэра и правительства Москвы.

Интервалы движения поездов на БКЛ сократили на 10–15 секунд в часы пик, сообщил Дептранс.

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