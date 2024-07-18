Новости часа: грантовый фонд в сфере культуры и искусства увеличили до 12,37 млн руб

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Грантовый фонд в сфере культуры и искусства увеличили почти в четыре раза – до 12,37 миллиона рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Костомаровский мост в Таганском районе отремонтируют до конца 2024 года, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Дождь и до 30 градусов ожидаются в столичном регионе 18 июля. О погодных условиях рассказали синоптики.