Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 11:45

Новости

Новости часа: грантовый фонд в сфере культуры и искусства увеличили до 12,37 млн руб

Новости часа: грантовый фонд в сфере культуры и искусства увеличили до 12,37 млн руб

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Собянин: корпуса двух московских колледжей будут комплексно реконструированы

Собянин: корпуса двух московских колледжей будут комплексно реконструированы

Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Новости часа: основные строительные работы на Южной рокаде завершатся до конца года

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится девять образовательных учреждений

Собянин: в районе Коммунарка будет введено еще около 20 школ и детсадов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Грантовый фонд в сфере культуры и искусства увеличили почти в четыре раза – до 12,37 миллиона рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Костомаровский мост в Таганском районе отремонтируют до конца 2024 года, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Дождь и до 30 градусов ожидаются в столичном регионе 18 июля. О погодных условиях рассказали синоптики.

Читайте также
мэр МосквыкультураэкономикагородобществопогодавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика