18 июля, 11:30Новости
Собянин: корпуса двух московских колледжей будут комплексно реконструированы
Сергей Собянин анонсировал реконструкцию двух колледжей, расположенных на юге Москвы.
Тем временем специалисты Роспотребнадзора приступили к оценке качества воздуха в столице после серьезного пожара в нежилом здании. Они проведут отбор проб, которые проверят на наличие характерных при возникновении пожаров веществ.
Кроме того, движение на участках Сытинского переулка и Тверского бульвара ограничат с 22 июля по 5 ноября.
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