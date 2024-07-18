Собянин: корпуса двух московских колледжей будут комплексно реконструированы

Сергей Собянин анонсировал реконструкцию двух колледжей, расположенных на юге Москвы.

Тем временем специалисты Роспотребнадзора приступили к оценке качества воздуха в столице после серьезного пожара в нежилом здании. Они проведут отбор проб, которые проверят на наличие характерных при возникновении пожаров веществ.

Кроме того, движение на участках Сытинского переулка и Тверского бульвара ограничат с 22 июля по 5 ноября.

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