Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:45

Город

Собянин: реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов

Собянин: реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов

Собянин рассказал о работе инвестиционного портала Москвы

Собянин: новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года

Собянин: новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года

Собянин сообщил об открытии еще двух реконструированных детских поликлиник

Собянин: в Москве капитально отремонтировали уже 99 поликлиник

Собянин: результаты ЕГЭ-2023 существенно лучше показателей прошлого года

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Собянин: проекты комплексного развития территорий реализуются в 34 районах Москвы

Новости часа: более 40 тыс предложений получили от москвичей на платформе "Город идей"

Одиннадцать медалистов выпустили в этом году специальные реабилитационно-образовательные центры для детей с инвалидностью. Об этом написал в личном блоге Сергей Собянин.

Несмотря на ограничения по здоровью, школьники наравне с другими проходят программу, занимаются спортом и творчеством, участвуют в конкурсах и олимпиадах, сдают ЕГЭ. Всего в Москве действуют восемь реабилитационно-образовательных центров для ребят с инвалидностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика