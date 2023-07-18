Собянин: реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов

Одиннадцать медалистов выпустили в этом году специальные реабилитационно-образовательные центры для детей с инвалидностью. Об этом написал в личном блоге Сергей Собянин.

Несмотря на ограничения по здоровью, школьники наравне с другими проходят программу, занимаются спортом и творчеством, участвуют в конкурсах и олимпиадах, сдают ЕГЭ. Всего в Москве действуют восемь реабилитационно-образовательных центров для ребят с инвалидностью.

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