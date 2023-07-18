Собянин рассказал о работе инвестиционного портала Москвы

Инвестиционный портал Москвы с момента запуска в 2014 году посетили более 20 миллионов раз. Сергей Собянин в своем телеграмм-канале напомнил, что на этом сайте собрана вся необходимая инвесторам информация.

Для предпринимателей в городе разработано около 30 онлайн-сервисов. С их помощью можно подать заявки на налоговые льготы, субсидии и займы, отправить на рассмотрение инвестиционные проекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.