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Собянин рассказал о работе инвестиционного портала Москвы

Собянин рассказал о работе инвестиционного портала Москвы

Собянин: новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года

Собянин: новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года

Собянин сообщил об открытии еще двух реконструированных детских поликлиник

Собянин: в Москве капитально отремонтировали уже 99 поликлиник

Собянин: результаты ЕГЭ-2023 существенно лучше показателей прошлого года

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Собянин: проекты комплексного развития территорий реализуются в 34 районах Москвы

Новости часа: более 40 тыс предложений получили от москвичей на платформе "Город идей"

На платформе "Город идей" добавили 10 новых тем – Собянин

Инвестиционный портал Москвы с момента запуска в 2014 году посетили более 20 миллионов раз. Сергей Собянин в своем телеграмм-канале напомнил, что на этом сайте собрана вся необходимая инвесторам информация.

Для предпринимателей в городе разработано около 30 онлайн-сервисов. С их помощью можно подать заявки на налоговые льготы, субсидии и займы, отправить на рассмотрение инвестиционные проекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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