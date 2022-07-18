Кредитную ставку могут установить для инвестиционных проектов в промышленности – Собянин

Для инвестиционных проектов в промышленности могут установить фиксированную кредитную ставку. Она составит 3%. С таким предложением выступил Сергей Собянин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Мэр отметил, что такая практика уже существует. И это поможет компаниям быстрее реализовать свои планы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.