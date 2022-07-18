Собянин: Практически каждую неделю завершается реконструкция одной – двух поликлиник

В Ясеневе после реконструкции заработала детская поликлиника. Четырехэтажное здание на Голубинской улице начали ремонтировать в 2020 году.

Здание площадью в пять тысяч квадратных метров было построено в 1978 году и нуждалось в реконструкции. Медицинскую помощь здесь получат почти восемь с половиной тысяч детей. Поликлиника рассчитана на 574 посещений в смену.

О ходе реконструкции столичных поликлиник рассказал Сергей Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.