Ледовый дворец Этери Тутберидзе планируют достроить уже в 2023 году – Собянин

Достроить ледовый дворец Этери Тутберидзе планируют уже в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр города осмотрел стройку, пока комплекс готов на 30%. Во дворце площадью более 20 тысяч квадратных метров появятся две ледовые арены, 10 хореографических залов, тренировочные зоны, зал акробатики, реабилитационный блок, конференц-зал на 50 мест и буфет. На ледовых аренах установят медиаэкраны. Также предусмотрен наружный медиафасад, для тех, кто не смог попасть на трибуны. На прилегающей территории организуют парковку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.