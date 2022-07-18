Новости последнего часа: шесть поликлиник модернизируют в районе Ясенево

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Шесть поликлиник модернизируют в районе Ясенево. Об этом заявил Сергей Собянин.

Россия и Иран могут отойти от оценки торговли в долларах. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В инновационном центре "Сколково" заработала школа тенниса. Об этом рассказали в департаменте строительства.