Сергей Собянин рассказал, что можно увидеть на стенде Москвы на ПМЭФ

Последние достижения Москвы в разных сферах деятельности представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Как отметил Сергей Собянин, в этом году московский стенд – очень масштабный, технологичный и наглядный.

Стенд познакомит посетителей с ключевыми экономическими показателями города, а также с тем, как московские компании повышают производительность труда. Отдельное пространство посвящено столичному метрополитену.

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