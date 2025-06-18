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18 июня, 21:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, что можно увидеть на стенде Москвы на ПМЭФ

Сергей Собянин рассказал, что можно увидеть на стенде Москвы на ПМЭФ

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Последние достижения Москвы в разных сферах деятельности представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Как отметил Сергей Собянин, в этом году московский стенд – очень масштабный, технологичный и наглядный.

Стенд познакомит посетителей с ключевыми экономическими показателями города, а также с тем, как московские компании повышают производительность труда. Отдельное пространство посвящено столичному метрополитену.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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