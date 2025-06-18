Собянин сообщил о включении 50 объектов в Единый реестр культурного наследия

В Единый реестр культурного наследия Москвы внесены 50 объектов. О работе над сохранением исторической памяти города в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Среди объектов из реестра есть здания, с которыми связаны судьбы известных людей и знаковые события, в том числе "Кокоревское подворье" на Софийской набережной. Это был первый в России деловой центр, который объединил гостиницу с ресторанами и магазинами.

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