18 июня, 10:45Мэр Москвы
Собянин сообщил о включении 50 объектов в Единый реестр культурного наследия
В Единый реестр культурного наследия Москвы внесены 50 объектов. О работе над сохранением исторической памяти города в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Среди объектов из реестра есть здания, с которыми связаны судьбы известных людей и знаковые события, в том числе "Кокоревское подворье" на Софийской набережной. Это был первый в России деловой центр, который объединил гостиницу с ресторанами и магазинами.
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