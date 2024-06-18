Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве дорог на северо-востоке столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На северо-востоке Москве идет реконструкция дороги на участке от МСД до Юрловского проезда. Об этом рассказал Сергей Собянин.

300 бригад ‎Мосводостока дежурят на улицах города из-за непогоды, сообщил комплекс горхозяйства.

В проекте "Активный гражданин" началась новая фотоакция "Лето в кадре". Участникам предлагают посетить одну из 600 площадок фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", сделать яркую фотографию в одежде с символикой "Активного гражданина" или "Миллиона призов" и загрузить ее через специальную страницу.