Участок БКЛ закроют с 22 июня

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18 июня, 20:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве дорог на северо-востоке столицы

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве дорог на северо-востоке столицы

Собянин: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем

Собянин: намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

Новости часа: надбавка для обладателей статуса "Московский врач" увеличена вдвое

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому московскому стандарту

Мэр Москвы рассказал о строительстве дорог на северо-востоке столицы

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Новости часа: Собянин сообщил, что в Москве будет построена 21 новая поликлиника

Сергей Собянин: 81 поликлиника построена в Москве с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На северо-востоке Москве идет реконструкция дороги на участке от МСД до Юрловского проезда. Об этом рассказал Сергей Собянин.

300 бригад ‎Мосводостока дежурят на улицах города из-за непогоды, сообщил комплекс горхозяйства.

В проекте "Активный гражданин" началась новая фотоакция "Лето в кадре". Участникам предлагают посетить одну из 600 площадок фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", сделать яркую фотографию в одежде с символикой "Активного гражданина" или "Миллиона призов" и загрузить ее через специальную страницу.

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