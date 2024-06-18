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18 июня, 18:15

Новости

Собянин: намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

Собянин: намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

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Москва и китайская провинция Аньхой подписали документ о сотрудничестве. Об этом сообщил Сергей Собянин, который находится в Китае с рабочим визитом.

Стороны решили укреплять дружественные отношения и вместе развивать проекты в различных сферах. Среди них – торговля, инвестиции, промышленность, а также образование, культура, туризм, спорт. Большое внимание уделят охране окружающей среды, здравоохранению и технологиям "умного города".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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