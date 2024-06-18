18 июня, 18:15Новости
Новости часа: надбавка для обладателей статуса "Московский врач" увеличена вдвое
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Надбавку для обладателей почетного статуса "Московский врач" увеличили вдвое. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Дождь, град, гроза и усиление ветра возможны в столице до утра среды, 19 июня. Такой прогноз дали синоптики.
Карнавальное шествие "Театральный Арбат" пройдет в Москве 24 июня. Об этом сообщил Союз театральных деятелей.