Участок БКЛ закроют с 22 июня

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18 июня, 18:15

Новости

Новости часа: надбавка для обладателей статуса "Московский врач" увеличена вдвое

Новости часа: надбавка для обладателей статуса "Московский врач" увеличена вдвое

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому московскому стандарту

Мэр Москвы рассказал о строительстве дорог на северо-востоке столицы

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Новости часа: Собянин сообщил, что в Москве будет построена 21 новая поликлиника

Сергей Собянин: 81 поликлиника построена в Москве с 2011 года

Новости часа: намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

Новости часа: надбавка для обладателей статуса "Московский врач" увеличена вдвое

Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса "Московский врач"

Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Надбавку для обладателей почетного статуса "Московский врач" увеличили вдвое. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дождь, град, гроза и усиление ветра возможны в столице до утра среды, 19 июня. Такой прогноз дали синоптики.

Карнавальное шествие "Театральный Арбат" пройдет в Москве 24 июня. Об этом сообщил Союз театральных деятелей.

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