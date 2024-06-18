Новости часа: Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому московскому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три новые городские поликлиники начали принимать пациентов в 2024 году. О строительстве поликлиник по новому московскому стандарту рассказал Сергей Собянин.

300 бригад Мосводостока‎ дежурят на улицах города из-за непогоды, сообщил комплекс горхозяйства.

В Алтуфьевском районе построят детский сад с бассейном. Об этом рассказали власти столицы.