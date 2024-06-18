Участок БКЛ закроют с 22 июня

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18 июня, 17:45

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Новости часа: Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому московскому стандарту

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому московскому стандарту

Мэр Москвы рассказал о строительстве дорог на северо-востоке столицы

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Новости часа: Собянин сообщил, что в Москве будет построена 21 новая поликлиника

Сергей Собянин: 81 поликлиника построена в Москве с 2011 года

Новости часа: намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

Новости часа: надбавка для обладателей статуса "Московский врач" увеличена вдвое

Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса "Московский врач"

Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем

Новости часа: надбавка для обладателей статуса "московский врач" увеличена вдвое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три новые городские поликлиники начали принимать пациентов в 2024 году. О строительстве поликлиник по новому московскому стандарту рассказал Сергей Собянин.

300 бригад Мосводостока‎ дежурят на улицах города из-за непогоды, сообщил комплекс горхозяйства.

В Алтуфьевском районе построят детский сад с бассейном. Об этом рассказали власти столицы.

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