Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Сергей Собянин находится с рабочим визитом в китайской провинции Аньхой. Он встретился с руководством региона и подписал протокол о намерениях установления дружественных связей и сотрудничества. Так, намечено несколько проектов для взаимного сотрудничества не только в сфере торговли и технологий, но и в сфере образования, науки, культуры и туризма.

Также стало известно, что автомобилестроение стало основным направлением экономического сотрудничества между Китаем и Россией. Завод "Москвич" продолжит локализацию производства совместно с китайской компанией Jac Motors.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.