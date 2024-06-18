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18 июня, 16:15

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Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

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Новости часа: Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и провинции Аньхой

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Сергей Собянин находится с рабочим визитом в китайской провинции Аньхой. Он встретился с руководством региона и подписал протокол о намерениях установления дружественных связей и сотрудничества. Так, намечено несколько проектов для взаимного сотрудничества не только в сфере торговли и технологий, но и в сфере образования, науки, культуры и туризма.

Также стало известно, что автомобилестроение стало основным направлением экономического сотрудничества между Китаем и Россией. Завод "Москвич" продолжит локализацию производства совместно с китайской компанией Jac Motors.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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