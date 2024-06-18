Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

18 июня, 14:45

Новости

Новости часа: намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

Новости часа: намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

Новости часа: надбавка для обладателей статуса "Московский врач" увеличена вдвое

Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса "Московский врач"

Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем

Новости часа: надбавка для обладателей статуса "московский врач" увеличена вдвое

Новости часа: Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и провинции Аньхой

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Собянин: Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 июня

Мэр Москвы и мэр Пекина подписали программу масштабного сотрудничества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и китайская провинция Аньхой подписали документ о сотрудничестве, в котором обозначены совместные проекты регионов. Об этом заявил Сергей Собянин.

С начала 2024 года в 15 районах Москвы новостройки передали под заселение по программе реновации, сообщают власти.

Монумент в честь 100-летия гражданской авиации открыли на Ходынском поле, рассказали в департаменте культурного наследия.

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