Новости часа: намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и китайская провинция Аньхой подписали документ о сотрудничестве, в котором обозначены совместные проекты регионов. Об этом заявил Сергей Собянин.

С начала 2024 года в 15 районах Москвы новостройки передали под заселение по программе реновации, сообщают власти.

Монумент в честь 100-летия гражданской авиации открыли на Ходынском поле, рассказали в департаменте культурного наследия.

