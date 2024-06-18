Участок БКЛ закроют с 22 июня

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18 июня, 11:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и провинции Аньхой

Новости часа: Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и провинции Аньхой

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Собянин: Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 июня

Мэр Москвы и мэр Пекина подписали программу масштабного сотрудничества

Собянин: Москва и Пекин будут развивать сотрудничество в сфере ИT и торговли

Новости часа: Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года

Собянин сообщил о масштабных планах сотрудничества Москвы и Пекина

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Новости часа: на Москву приходится более 40% товарооборота между Россией и Китаем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и китайская провинция Аньхой подписали документ о сотрудничестве, в котором обозначены совместные проекты регионов. Об этом сообщил Сергей Собянин

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Три человека задержаны по делу о массовом отравлении москвичей готовой едой, сообщили в Следственном комитете России.

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