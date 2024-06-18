Новости часа: Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и провинции Аньхой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и китайская провинция Аньхой подписали документ о сотрудничестве, в котором обозначены совместные проекты регионов. Об этом сообщил Сергей Собянин

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Три человека задержаны по делу о массовом отравлении москвичей готовой едой, сообщили в Следственном комитете России.