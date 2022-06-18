Свыше 27 тысяч пар выбрали необычные места для регистрации брака – Собянин

За три года существования проекта "Новые адреса счастья" количество мест, где можно зарегистрировать брак, увеличилось в полтора раза. Необычные места для своего торжества выбрали уже больше 27 тысяч пар. Такой итог подвел Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На смену привычным ЗАГСам и дворцам бракосочетания пришли необычные локации. Так поклонники классики смогут зарегистрировать брак в исторических особняках и усадьбах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

