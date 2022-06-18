В столице продолжают демонтировать незаконно возведенные объекты. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В своем телеграм-канале он отметил, что если сложить вместе всю площадь разобранных незаконных построек за 10 лет то получится 22 стадиона "Лужники". На освободившейся от самостроя территории размещают газоны, прогулочные зоны и детские площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва.

