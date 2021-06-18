Почти у 90% москвичей обнаружен мутировавший "индийский" штамм COVID-19 – Собянин

Сергей Собянин, рассказал, что почти у 90% москвичей обнаружен мутировавший "индийский" штамм коронавируса . А чтобы ему противостоять, нужен вдвое больший иммунитет, чем от "уханьского" варианта, отметил мэр.

Собянин также заявил, что уровень популяционного иммунитета к новому штамму коронавируса в Москве составляет 25%.

"Сейчас уже можно по-другому пересчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60%, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу и остаются те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела. <...> Это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая. Поэтому такой взрывной рост (заболеваемости и госпитализаций. – Прим. ред.), такая динамика", – заявил Собянин.

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