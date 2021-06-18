Собянин оценил уровень популяционного иммунитета к новому штамму коронавируса в Москве

Сергей Собянин заявил, что уровень популяционного иммунитета к новому штамму коронавируса в Москве составляет 25%.

"Сейчас уже можно по-другому пересчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу и остаются те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела... Это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая. Поэтому такой взрывной рост (заболеваемости и госпитализаций. – Прим. ред.), такая динамика", – заявил Собянин.

По его словам, для эффективной защиты от мутировавшего штамма коронавируса уровень антител должен быть вдвое выше, чем от "уханьского".

Собянин добавил, что мутировавший "индийский" штамм обнаружен почти у 90% заболевших коронавирусной инфекцией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.