Собянин оценил уровень популяционного иммунитета к новому штамму коронавируса в Москве

Сергей Собянин заявил, что уровень популяционного иммунитета к новому штамму коронавируса в Москве составляет 25%.

"Сейчас уже можно по-другому пересчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу и остаются те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела. Это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая. Поэтому такой взрывной рост заболеваемости и госпитализаций, такая динамика", – заявил Собянин.

Также мэр отметил, что к настоящему моменту оба компонента вакцины получили около 1,5 миллиона москвичей.