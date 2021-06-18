Мишустин и Собянин открыли детский инфекционный корпус больницы в Коммунарке

Сергей Собянин и Михаил Мишустин открыли детский инфекционный корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

Уже 19 июня он начнет принимать первых пациентов с инфекционными заболеваниями. Это первый на территории подобный стационар, здесь есть все необходимое для экстренной помощи и быстрой диагностики. Будут принимать детей из всего города возрастом от одного месяца до 18 лет.

Премьер-министр также отметил вклад врачей Коммунарки в борьбу с пандемией и поблагодарил их за работу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.