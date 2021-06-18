В Москве отменят режим нерабочих дней с 21 июня

Режим нерабочих дней в Москве прекращается с 21 июня – это указ мэра. Однако в городе из-за вспышки коронавируса теперь ограничат число посетителей массовых мероприятий. Собирать в одном месте можно не более тысячи человек. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр объявил, что действие дополнительных антиковидных мер продлевается до 29 июня включительно. В частности, в городе закроют фан-зоны для футбольных болельщиков. Также не будет доступа на детские игровые площадки.

К тому же в столице появятся рестораны, свободные от ковида. Туда будут впускать только привитых. Эксперимент начнут уже с 19 июня.

Рассказал мэр и о повторной вакцинации для тех людей, у которых после первой прививки уже нет антител. Сергей Собянин отметил, что сейчас начать ревакцинацию жизненно необходимо. Поэтому правительство в ближайшее время проработает для этого технологии и сроки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.