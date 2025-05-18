Собянин: в программу реновации включили еще 131 площадку под строительство домов

Еще 131 площадку для строительства новых домов включили в программу реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, это позволит возвести более 2,5 миллиона квадратных метров нового жилья и расселить 542 старых дома, в которых живут почти 100 тысяч человек. Новые адреса находятся в 11 округах и 45 районах Москвы. Часть площадок расположена прямо на месте сносимых домов.

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