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18 мая, 12:15

Мэр Москвы

Собянин: в программу реновации включили еще 131 площадку под строительство домов

Собянин: в программу реновации включили еще 131 площадку под строительство домов

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Еще 131 площадку для строительства новых домов включили в программу реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, это позволит возвести более 2,5 миллиона квадратных метров нового жилья и расселить 542 старых дома, в которых живут почти 100 тысяч человек. Новые адреса находятся в 11 округах и 45 районах Москвы. Часть площадок расположена прямо на месте сносимых домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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