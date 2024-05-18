Новости часа: почти 2,5 млн кв м недвижимости построят в Москве по программе КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости построят в рамках комплексного развития шести площадок в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин.

Электробусы заменили автобусы на маршрутах № 204 и 114 на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Велопрогулка по Садовому кольцу, которая проходила в рамках велофестиваля, завершилась на Зубовском бульваре. Об этом рассказали в пресс-службе Московского велофестиваля.