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18 мая, 19:30

Спорт

Новости часа: почти 2,5 млн кв м недвижимости построят в Москве по программе КРТ

Новости часа: почти 2,5 млн кв м недвижимости построят в Москве по программе КРТ

Новости часа: Собянин рассказал о привлечении инвесторов для развития еще 6 площадок

Новости часа: более 2 тыс артефактов нашли археологи в Москве с начала года

Собянин: город привлек инвесторов для комплексного развития еще 6 площадок

Собянин подвел итоги городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Военно-спортивный фестиваль пройдет в "Лужниках"

"Мой район. Новости": завод "Москвич" начал выпуск по технологии полного цикла

Собянин объявил о начале полевого археологического сезона в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости построят в рамках комплексного развития шести площадок в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин.

Электробусы заменили автобусы на маршрутах № 204 и 114 на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Велопрогулка по Садовому кольцу, которая проходила в рамках велофестиваля, завершилась на Зубовском бульваре. Об этом рассказали в пресс-службе Московского велофестиваля.


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