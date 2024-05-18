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18 мая, 17:30

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Новости часа: Собянин рассказал о привлечении инвесторов для развития еще 6 площадок

Новости часа: Собянин рассказал о привлечении инвесторов для развития еще 6 площадок

Новости часа: более 2 тыс артефактов нашли археологи в Москве с начала года

Собянин: город привлек инвесторов для комплексного развития еще 6 площадок

Собянин подвел итоги городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Военно-спортивный фестиваль пройдет в "Лужниках"

"Мой район. Новости": завод "Москвич" начал выпуск по технологии полного цикла

Собянин объявил о начале полевого археологического сезона в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Новости часа: 9 предприятий парка "Руднево" получили статус резидента технополиса "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва привлекла инвесторов для комплексного развития еще 6 площадок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По маршрутам № 114 и 204 на севере Москвы начали курсировать электробусы. Об этом передает сайт мэра.

Детский сад на 175 мест построят в Выхино-Жулебино до 2027 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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