Новости часа: Собянин рассказал о привлечении инвесторов для развития еще 6 площадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва привлекла инвесторов для комплексного развития еще 6 площадок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По маршрутам № 114 и 204 на севере Москвы начали курсировать электробусы. Об этом передает сайт мэра.

Детский сад на 175 мест построят в Выхино-Жулебино до 2027 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.