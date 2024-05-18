Новости часа: более 2 тыс артефактов нашли археологи в Москве с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала года археологи обнаружили в Москве больше 2 тысяч артефактов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тематический поезд в честь 89-летия метро запустили на красной ветке в Москве. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

Международные соревнования по мотокроссу пройдут в Москве 28–29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.