18 мая, 16:30Город
Новости часа: более 2 тыс артефактов нашли археологи в Москве с начала года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала года археологи обнаружили в Москве больше 2 тысяч артефактов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Тематический поезд в честь 89-летия метро запустили на красной ветке в Москве. Об этом заявили в столичном Дептрансе.
Международные соревнования по мотокроссу пройдут в Москве 28–29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.