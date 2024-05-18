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18 мая, 16:30

Город

Новости часа: более 2 тыс артефактов нашли археологи в Москве с начала года

Новости часа: более 2 тыс артефактов нашли археологи в Москве с начала года

Собянин: город привлек инвесторов для комплексного развития еще 6 площадок

Собянин подвел итоги городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Военно-спортивный фестиваль пройдет в "Лужниках"

"Мой район. Новости": завод "Москвич" начал выпуск по технологии полного цикла

Собянин объявил о начале полевого археологического сезона в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Новости часа: 9 предприятий парка "Руднево" получили статус резидента технополиса "Москва"

Новости часа: спорткомплекс "Акварис" в Москве достроят в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала года археологи обнаружили в Москве больше 2 тысяч артефактов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тематический поезд в честь 89-летия метро запустили на красной ветке в Москве. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

Международные соревнования по мотокроссу пройдут в Москве 28–29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

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