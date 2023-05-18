Собянин: территорию возле метро "Цветной бульвар" и цирка Никулина благоустроят

Территорию у станции метро "Цветной бульвар" и цирка Никулина благоустроят в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале

Мэр подчеркнул, что это один из важных проектов в центре города. Общая площадь работ составит около 10 гектаров. Рабочие уже приступили к демонтажу асфальта и бордюрного камня. Воздушные линии уберут в траншей для кабельной канализации.

В рамках благоустройства приведут в порядок пространство около входов в метро. Старый асфальт на тротуарах заменят на гранитную плитку и разобьют газон. Появятся современные лавочки, урны и фонари, покрытие проезжей части также обновят. Кроме того, упорядочат места для парковки автомобилей.

Все основные работы в районе Цветного бульвара планируется завершить уже к сентябрю. Всего в центре города работы по благоустройству пройдут на 14 улицах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.