15:30Общество
Новости часа: Собянин заявил, что работы на южном участке МСД будут завершены в 2023 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открытие южного участка МСД сократит время в пути к аэропортам Шереметьево и Домодедово. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Производство автокомплектующих в Москве выросло почти на 6%. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.
Воздух в московском регионе прогрелся до 25 градусов. Так тепло в мае бывает раз в 3–5 лет, сообщили синоптики.