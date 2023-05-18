Новости часа: Собянин заявил, что работы на южном участке МСД будут завершены в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открытие южного участка МСД сократит время в пути к аэропортам Шереметьево и Домодедово. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Производство автокомплектующих в Москве выросло почти на 6%. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Воздух в московском регионе прогрелся до 25 градусов. Так тепло в мае бывает раз в 3–5 лет, сообщили синоптики.