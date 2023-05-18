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Общество

Новости часа: Собянин заявил, что работы на южном участке МСД будут завершены в 2023 году

Новости часа: Собянин заявил, что работы на южном участке МСД будут завершены в 2023 году

Собянин: работы на южном участке МСД будут завершены в этом году

Новости часа: Собянин рассказал о работе обновленного участка Замоскворецкой линии

Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

Новости часа: экс-промзону Вагоноремонт реорганизуют в столице

Собянин рассказал о новом проекте комплексного развития территорий в Восточном Дегунине

Собянин рассказал об исторических фотографиях столичных музеев

Собянин рассказал об акции "Ночь в музее" в 2023 году

Собянин рассказал о планах развития виртуального помощника московских пассажиров

Новости часа: Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открытие южного участка МСД сократит время в пути к аэропортам Шереметьево и Домодедово. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Производство автокомплектующих в Москве выросло почти на 6%. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Воздух в московском регионе прогрелся до 25 градусов. Так тепло в мае бывает раз в 3–5 лет, сообщили синоптики.

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