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13:24

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о работе обновленного участка Замоскворецкой линии

Новости часа: Собянин рассказал о работе обновленного участка Замоскворецкой линии

Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

Новости часа: экс-промзону Вагоноремонт реорганизуют в столице

Собянин рассказал о новом проекте комплексного развития территорий в Восточном Дегунине

Собянин рассказал об исторических фотографиях столичных музеев

Собянин рассказал об акции "Ночь в музее" в 2023 году

Собянин рассказал о планах развития виртуального помощника московских пассажиров

Новости часа: Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма

Собянин рассказал о начале подготовки столицы к будущему отопительному сезону

Собянин рассказал, как усадьбе Покровское-Стрешнево возвращают первозданный облик

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Через станции обновленного участка Замоскворецкой линии метро совершили уже 1,5 миллиона поездок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Госдуме готовят документ, который отрегулирует деятельность заводчиков животных. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Москвичей предупредили о понижении температуры на 6 градусов в конце недели. Это данные синоптиков.

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