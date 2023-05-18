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Новости часа: Собянин рассказал о работе обновленного участка Замоскворецкой линии
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Через станции обновленного участка Замоскворецкой линии метро совершили уже 1,5 миллиона поездок. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Госдуме готовят документ, который отрегулирует деятельность заводчиков животных. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Москвичей предупредили о понижении температуры на 6 градусов в конце недели. Это данные синоптиков.