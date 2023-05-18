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Транспорт

Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

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Полтора миллиона поездок совершили пассажиры по участку столичного метро "Автозаводская" – "Орехово" Замоскворецкой линии. Его открыли 10 мая после масштабного ремонта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На перегоне между станциями "Царицыно" и "Кантемировская" построили новые тоннели длиной 270 метров. Кроме того, отремонтировали путевые стены и переходы, уложили обновленные пути. В результате уровень шума снизился на 30%.

После окончания работ пассажиры вернулись к привычным маршрутам, а также стали активнее пользоваться пересадкой на БКЛ через "Каширскую". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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