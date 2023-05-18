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Собянин рассказал о новом проекте комплексного развития территорий в Восточном Дегунине

Собянин рассказал о новом проекте комплексного развития территорий в Восточном Дегунине

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Москва подписала уже 30-й договор с инвестором о комплексном развитии территорий. Речь идет о преображении старых промышленных зон. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

В этот раз инвестор будет реорганизовывать участок экс-промзоны Вагоноремонт в Восточном Дегунине. Ее площадь – почти три гектара. Там построят технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины.

На данный момент в городе ведут 13 проектов комплексного развития территорий за счет инвесторов. Городские операторы занимаются 17 проектами. Всего программа охватывает 27 столичных районов. По проектам реорганизации, на месте промзон появляются современные кварталы с жильем, соцобъектами и развитой городской средой, в том числе рабочими местами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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