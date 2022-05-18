Около 150 км дорог планируют построить в ТиНАО до конца 2023 года – Собянин

Около 150 километров дорог планируют построить в ТиНАО до конца 2023 года, заявил Сергей Собянин. Он добавил, что в общей сложности до конца 2024 года в ТиНАО появится более 500 километров дорог.

Госдума приняла закон о получении ИНН через портал госуслуг.

В Марьине после утечки на теплосети восстановили подачу горячей воды в штатном режиме, сообщили в МОЭК.