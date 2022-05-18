Собянин пригласил москвичей присоединиться к акции "Ночь в музее"

Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве 21 мая, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что акция приурочена к празднованию Международного дня музеев. Выставки, концерты, спектакли, лекции и творческие мастер-классы можно будет посетить бесплатно.

"Ночь в музее" будет проходить онлайн и офлайн с 19:00 и до полуночи. Все желающие смогут посетить 110 городских культурных площадок, включая библиотеки и галереи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.