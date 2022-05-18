Собянин представил новшества навигационного сезона на Москве-реке 2022 года

В 2022 году речная навигация обновила маршрутную сеть. В нее включили восемь основных экскурсионных прогулок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Каждый маршрут теперь имеет свой цвет и расписание. До конца мая на причалах Москвы появится удобная навигация – схемы и электронные табло. И совсем скоро в столице запустят регулярные маршруты по Москве-реке.

Общественный водный транспорт будет доставлять пассажиров от парка "Фили" до Киевского вокзала и от Печатников до Автозаводского моста. Речные трамваи смогут перевозить примерно 16 тысяч человек в день. Это позволит людям сильно экономить время.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

