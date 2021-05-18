Собянин утвердил проект строительства метро в Гольянове

Проект строительства метро в Гольянове утвержден. Во вторник, 18 мая, его подписал Сергей Собянин.

Новая конечная станция будет располагаться на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Два вестибюля совместят с пешеходными переходами, территорию вокруг них благоустроят, чтобы местным жителям было удобнее добираться до новой станции. Появятся там и велодорожка с пунктами проката.

Сейчас конечной станцией в этом районе является "Щелковская". После строительства "Гольяново" нагрузка на "Щелковскую" снизится примерно на четверть, а почти у 30 тысяч жителей новая станция будет в шаговой доступности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.