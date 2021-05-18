Собянин открыл Музей транспорта Москвы и павильон "Цветоводство" на ВДНХ

На ВДНХ можно увидеть "Мечту москвича". Так называется выставка в новом Музее транспорта, а посвящена она народному автомобилю "Москвич".

Нынешняя экспозиция занимает четыре зала. Там и редкие машины, и концепции "Москвича" 90-х годов. А любители кино могут попасть в кадры-инсталляции фильмов, где снимался легендарный автомобиль. Есть информация и о истории завода и об участии "Москвичей" в международных гонках. На открытии побывал Сергей Собянин.

Одновременно с Музеем транспорта на ВДНХ открылся и обновленный павильон "Цветоводство". Его капитально отремонтировали в 2019 году. Теперь там можно посетить ландшафтные сады, павильон с бабочками и муравьями.

Уже в этом году на Выставке откроется Центр национальных конных традиций. Осенью можно будет посетить выставку биологического музея имени Тимирязева в обновленном павильоне "Геология". Также в этом году появится и новая гастрономическая площадка на месте сгоревшего павильона "Ветеринария". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.