Собянин открыл Музей транспорта Москвы и павильон "Цветоводство" на ВДНХ

14:45
На ВДНХ можно увидеть "Мечту москвича". Так называется выставка в новом Музее транспорта, а посвящена она народному автомобилю "Москвич".
Нынешняя экспозиция занимает четыре зала. Там и редкие машины, и концепции "Москвича" 90-х годов. А любители кино могут попасть в кадры-инсталляции фильмов, где снимался легендарный автомобиль. Есть информация и о истории завода и об участии "Москвичей" в международных гонках. На открытии побывал Сергей Собянин.
Одновременно с Музеем транспорта на ВДНХ открылся и обновленный павильон "Цветоводство". Его капитально отремонтировали в 2019 году. Теперь там можно посетить ландшафтные сады, павильон с бабочками и муравьями.
Уже в этом году на Выставке откроется Центр национальных конных традиций. Осенью можно будет посетить выставку биологического музея имени Тимирязева в обновленном павильоне "Геология". Также в этом году появится и новая гастрономическая площадка на месте сгоревшего павильона "Ветеринария". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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