Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" откроется в Москве 19 апреля

В столице стартует фестиваль "Пасхальный дар" – его открытие запланировано на 19 апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, гостей будут ждать на прихрамовых территориях и городских площадках – всего таких зон подготовили около 30.

Особое внимание фестиваль уделит теме добрых дел. На Цветном бульваре появится проект "Четырехногий друг" с выставкой животных из приютов, занятиями с кинологами и консультациями зоопсихологов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.