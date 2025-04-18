18 апреля, 07:15Мэр Москвы
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" откроется в Москве 19 апреля
В столице стартует фестиваль "Пасхальный дар" – его открытие запланировано на 19 апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, гостей будут ждать на прихрамовых территориях и городских площадках – всего таких зон подготовили около 30.
Особое внимание фестиваль уделит теме добрых дел. На Цветном бульваре появится проект "Четырехногий друг" с выставкой животных из приютов, занятиями с кинологами и консультациями зоопсихологов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.