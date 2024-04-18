Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

Сергей Собянин назвал ключевые направления стратегии развития образования Москвы. Дополнительное образование в столичных школах выведут на новый уровень: больше внимания станут уделять историческому просвещению. Кроме того, одной из задач дополнительного образования на ближайшие годы является приобщение школьников к здоровому образу жизни.

Так, в спортивном клубе "Звезда" школы №1474 ученики могут заниматься более 20 видами спорта – от единоборств до баскетбола. Для занятий в образовательном учреждении есть вся необходимая инфраструктура.

Как рассказал Сергей Собянин, в ближайшие пять лет в образовательных учреждениях столицы планируют продолжать создавать качественную инфраструктуру. Одна из задач – сделать фестивали школьного спорта и киберспортивные состязания более масштабными. Активное развитие в ближайшие годы получат в том числе школьные театры и дома детского творчества.

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