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18 апреля, 18:30

Экономика

Новости часа: ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогло более 360 тысячам предпринимателей

Новости часа: ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогло более 360 тысячам предпринимателей

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

Новости часа: "Малый бизнес Москвы" помог бизнесменам более 1,5 млн раз за 12 лет

Собянин: "Малый бизнес Москвы" помог более 360 тысячам предпринимателей

Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

Новости часа: около 200 поликлиник реконструировали в столице

Новости часа: Москва и Сбер будут вместе заниматься разработкой ИИ

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Новости часа: средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов в Москве

Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 12 лет ГБУ "Малый бизнес Москвы" оказало более полутора миллионов услуг, а также помогло более 360 тысячам предпринимателей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре парковки со шлагбаумом в центре будут приостанавливать работу с 19 апреля по 9 мая. Об ограничениях предупредил Дептранс.

Филиал Исторического музея у Новодевичьего монастыря планируют открыть в 2026 году. Это будет четырехэтажный музейный центр на 10 тысяч квадратных метров.

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