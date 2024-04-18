Новости часа: ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогло более 360 тысячам предпринимателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 12 лет ГБУ "Малый бизнес Москвы" оказало более полутора миллионов услуг, а также помогло более 360 тысячам предпринимателей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре парковки со шлагбаумом в центре будут приостанавливать работу с 19 апреля по 9 мая. Об ограничениях предупредил Дептранс.

Филиал Исторического музея у Новодевичьего монастыря планируют открыть в 2026 году. Это будет четырехэтажный музейный центр на 10 тысяч квадратных метров.